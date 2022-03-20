Haberler İtalya Serie A Bologna Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Bologna Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Bologna, sahasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'yı konuk edecek. Zorlu maç öncesi futbolseverler, müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Bologna Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 15:02
Bologna Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

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İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bologna, sahasında Merih Demiral'lı Atalanta'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler, müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte ayrıntılar...

Serie A'nın 30. haftasında Bologna ile Atalanta kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Bologna, topladığı 33 puanla 12. sırada bulunuyor. Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta ise 48 puanla 6. sırada yer alıyor.

BOLOGNA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında oynanacak Bologna - Atalanta maçı 20 Mart Pazar günü TSİ 22.45'te başlayacak ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

📌BOLOGNA - ATALANTA MUHTEMEL 11'LER

Bologna: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow

Atalanta: Musso; Merih, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic; Malinovskyi, Muriel

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