Bologna Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Bologna-Atalanta maçını takip etmek için tıklayın!

İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bologna, sahasında Merih Demiral'lı Atalanta'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler, müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte ayrıntılar...

Serie A'nın 30. haftasında Bologna ile Atalanta kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Bologna, topladığı 33 puanla 12. sırada bulunuyor. Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta ise 48 puanla 6. sırada yer alıyor.

BOLOGNA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında oynanacak Bologna - Atalanta maçı 20 Mart Pazar günü TSİ 22.45'te başlayacak ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

📌BOLOGNA - ATALANTA MUHTEMEL 11'LER

Bologna: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow

Atalanta: Musso; Merih, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic; Malinovskyi, Muriel