Haberler İtalya Serie A Milan Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde hangi isimler var? İşte yanıtı

Milan Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde hangi isimler var? İşte yanıtı

İtalya Serie A'da heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. 56 puanı bulunan lider Milan sahasında Tolgay Arslan'lı Udinese'yi konuk edecek. Udinese, topladığı 25 puanla 16. sırada yer alıyor. Futbolseverler, maçın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Milan-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde hangi isimler var? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 11:46
Milan Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde hangi isimler var? İşte yanıtı

🔗CANLI SKOR - Milan-Udinese maçını takip etmek için tıklayın!

İtalya Serie A'nın 27. haftasında lider Milan, sahasında ligin alt sıralarında bulunan takımlarından Udinese'yi konuk edecek. Futbolseverler, maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte Milan-Udinese karşılaşmasına dair tüm detaylar...

📺MILAN-UDINESE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan'ın sahasında Udinese ile karşılaşacağı maç bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝MILAN-UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud

Udinese: Silvestri; Becao, Mari, Perez; Soppy, Tolgay Arslan, Walace, Makengo, Molina; Deulofeu, Beto

📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

🔹Zlatan Ibrahimovic 8 golle Milan takımının en golcü futbolcusu. Beto ise Udinese adına 8 gol kaydetti.

🔹Milan kendi sahasında Udinese ile oynadığı son 4 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.

🔹Milan son 5 maçta yenilmedi.

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