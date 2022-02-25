Milan Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde hangi isimler var? İşte yanıtı

🔗CANLI SKOR - Milan-Udinese maçını takip etmek için tıklayın!

İtalya Serie A'nın 27. haftasında lider Milan, sahasında ligin alt sıralarında bulunan takımlarından Udinese'yi konuk edecek. Futbolseverler, maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte Milan-Udinese karşılaşmasına dair tüm detaylar...

📺MILAN-UDINESE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan'ın sahasında Udinese ile karşılaşacağı maç bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝MILAN-UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud

Udinese: Silvestri; Becao, Mari, Perez; Soppy, Tolgay Arslan, Walace, Makengo, Molina; Deulofeu, Beto

📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

🔹Zlatan Ibrahimovic 8 golle Milan takımının en golcü futbolcusu. Beto ise Udinese adına 8 gol kaydetti.

🔹Milan kendi sahasında Udinese ile oynadığı son 4 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.

🔹Milan son 5 maçta yenilmedi.