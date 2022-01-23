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Milan - Juventus: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Milan sahasında Juventus ile karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 01:40
Milan - Juventus: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında Milan ile Juventus, 0-0 berabere kaldı.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan önemli müsabakada, zirve için mücadele eden iki takım karşılaştı.

Karşılaşma başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Milan ve Juventus, bu sonuçla puanları paylaşarak, 1'er puana razı oldu.

Ev sahibi Milan, aldığı 1 puanla puanını 49 yaptı. Napoli'nin maçını kazanarak puanını 49'a yükseltmesiyle Milan averajla 3. sırada yer aldı.

Juventus ise puanını 42 yaptı ve 5. basamaktaki yerini korudu. Siyah-beyazlı takımın, ligdeki yenilmezlik serisi 9 maça çıktı.

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