İtalya Serie A'nın 23. haftasında Lazio, sahasında Atalanta ile kozlarını paylaşacak. İki takım da karşılaşmayı kazanarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki; Lazio - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LAZIO - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lazio - Atalanta maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşmayı S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Lazio: Strakosha; Hysaj, Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto; Moro, Immobile, Anderson

Atalanta: Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic, Pessina; Muriel