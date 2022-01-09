Haberler İtalya Serie A Roma - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Roma evinde Juventus'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 16:26
Roma - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da, Roma ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Roma - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Juventus maçı 9 Ocak Pazar günü saat 18:30'da başlayacak ve müsabaka S Sport 2'de canlı olarak yayınlanacak.

ROMA - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Pellegrini, Vina; Mkhitaryan; Abraham

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Bernardeschi, Morata, Chiesa

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