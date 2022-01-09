Roma - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

ROMA - JUVENTUS MAÇNI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İtalya Serie A'da, Roma ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Roma - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Juventus maçı 9 Ocak Pazar günü saat 18:30'da başlayacak ve müsabaka S Sport 2'de canlı olarak yayınlanacak.

ROMA - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Pellegrini, Vina; Mkhitaryan; Abraham

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Bernardeschi, Morata, Chiesa