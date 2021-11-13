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Mauro Icardi ve trasfer iddiası! Wanda Nara için ayrılacak

Son dakika transfer haberi... Paris Saint Germain'in yıldızı Mauro Icardi, kulübüyle yol ayrımına geldi. Fransız basınında yer alan iddiaya göre Icardı, Wanda Nara'ya daha yakın olmak istiyor ve bu sebeple İtalya'ya dönüş için transferini bekliyor. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 17:01
Mauro Icardi ve trasfer iddiası! Wanda Nara için ayrılacak

Fransa Ligue 1 devi PSG'de forma giyen santrfor oyuncusu Mauro Icardi için gündeme flaş bir iddia geldi.

Fransız basınının haberine göre; Arjantinli futbolcu, ilk 11'de fazla şans bulamadığı için kulüp yönetimine ayrılmak istediğini söyledi.

Haberde Icardi'nin kulübüne, eşi Wanda Nara ile olan ilişkisine odaklanabileceği ve daha sakin bir hayat sürmek istediğini söylediği de yazıldı.

Öte yandan Icardi'nin İtalya'ya geri dönmek istediği ve seçenekleri değerlendirdiği de ifade edildi.

JUVENTUS TEKRAR DEVREDE

Geçtiğimiz yaz 28 yaşındaki oyuncunun transferi için girişimlerde bulunan Juventus'un ocak ayında tekrar devreye gireceği aktarıldı.

Juventus'un PSG ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Icardi için uygun bir bonservis bedeli talep edilirse oyuncunun transferini noktalamak istediği de belirtildi.

Bu sezon PSG formasıyla 14 resmi maça çıkan Icardi, 3 gol kaydetti.

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