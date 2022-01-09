Inter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da, Inter ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Inter - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - LAZIO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Lazio maçı 9 Ocak Pazar günü saat 22:45'de başlayacak ve müsabaka S Sport 2'de canlı olarak yayınlanacak.

INTER - LAZIO MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Correa, Martinez

Lazio: Strakosha; Marusic, Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Anderson