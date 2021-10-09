Milan'ın 13 yaşındaki yıldızı Camarda göz kamaştırıyor

Serie A'nın dev kulüplerinden Milan, Avrupa futbolunu sarsacak bir ismi altyapısında nakış gibi işliyor. 13 yaşındaki bu çocuğun adı Francesco Camarda... Bu ismi bir kenara not alın çünkü yakın gelecekte herkes ondan bahsedecek. Camarda, Milan'ın U-15 takımıyla 87 maça çıktı. Attığı gol sayısı ise inanılmaz. Genç yıdız adayı tam olarak 483 defa fileleri sarstı. Maç başına 5.5 gibi inanılmaz bir gol ortalamasıyla oynuyor. En iyi sezonunu 2017-18'de geçirdi. 40 maçta 247 gol kaydetti.

TARAFTAR HEYECANLI

Francesco Camarda, gelecek adına Milan taraftarına büyük hayaller kurduruyor. Geçmişte Marco van Basten, Andriy Shevckenko gibi yıldızları izleyen Milan seyircisi şimdi Camarda'yı bekliyor. 13 yaşındaki oyuncunun gelecekte büyük bir yıldız olmasına kesin gözüyle bakılılyor. Milan da genç yıldız adayıyla uzun yıllara dayanan bir kontrat yapacak. Camarda 3-4 yıl içinde A Takım'a yükselerek erken yaşta Milan forması giymenin hayalini kuruyor. Camarda şimdiden Avrupa'nın birçok dev kulübünün radarına girmiş durumda ancak ailesi ve kendisi iyi bir Milan taraftarı olduğu için öncelikle kırmızı-siyahlı ekip için mücadele verecek.