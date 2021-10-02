Bologna Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İtalya Serie A'da, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio, deplasmanda Bologna ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi Bologna 8, Lazio ise 11 puanda... Karşılaşmaya Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin ve eski Beşiktaşlı oyuncu Gary Medel'in de ilk 11'de başlaması bekleniyor.

BOLOGNA-LAZIO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio'nun Bologna'ya konuk olacağı maç yarın TSİ 13.30'da başlayacak ve müsabaka S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

BOLOGNA-LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bologna: Lukasz Skorupski; Kevin Bonifazi, Gary Medel, Arthur Theate; Lorenzo De Silvestri, Mitchell Dijks, Mattias Svanberg, Nicolas Dominguez; Roberto Soriano, Musa Barrow, Marko Arnautovic

Lazio: Pepe Reina; Elseid Hysaj, Francesco Acerbi, Luiz Felipe, Adam Marusic; Lucas Leiva, Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Vedat Muriqi