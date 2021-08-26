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Son dakika transfer haberi: Inter Joaquin Correa'yı transfer etti

Son dakika transfer haberleri... İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Lazio forması giyen 27 yaşındaki Arjantinli futbolcu Joaquin Correa'yı kiralık olarak renklerine bağladı. Yıldız isimle 2025'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 16:44
Son dakika transfer haberi: Inter Joaquin Correa'yı transfer etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Lazio'da forma giyen Arjantinli forvet Joaquin Correa'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Arjantinli oyuncunun zorunlu satın alma koşuluyla Lazio'dan kiralandığı bildirildi.

Correa'nın ayrıca 30 Haziran 2025'e kadar olan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Böylece Inter'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi, bir süredir kadroya katmak istediği Lazio'dan eski öğrencisi Correa'nın transferini tamamlamış oldu.

Correa, daha önce Lazio, Sevilla, Sampdoria ve Estudiantes'te forma giymişti.



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