Dzeko imzalıyor

Romelu Lukaku'yu Chelsea'ye gönderen İnter, yerini Edin Dzeko'yla dolduruyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre son şampiyon İnter, Bosna Hersekli golcünün transferiyle ilgili tüm anlaşmaları tamamladı.
Romelu Lukaku'yu Chelsea'ye gönderen İnter, yerini Edin Dzeko'yla dolduruyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre son şampiyon İnter, Bosna Hersekli golcünün transferiyle ilgili tüm anlaşmaları tamamladı. 35 yaşındaki forvetin, Milano'ya giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve imzaların atılacağı bildirildi. Ülkesi Zeljeznjar'da futbola başlayan Dzeko, Wolfsburg'daki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çekti. Manchester City ve Roma macerasıyla kaltesini ortaya koyan tecrübeli forvetin İtalya Serie A'da 199 karşılaşmada 85 gol ve 39 asisti bulunuyor.