Son dakika spor haberi: Christian Eriksen kariyerine devam edebilecek mi?

EURO 2020'de oynanan Finlandiya-Danimarka maçında kalp krizi geçirerek bir anda yere yığılan ve yapılan acil müdahalenin ardından hayata dönen Christian Eriksen'in durumu netleşiyor. Kariyerine devam edip etmeyeceği henüz belli olmayan yıldız futbolcunun, detaylı birtakım sağlık testine gireceği ifade edildi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre yaşadığı rahatsızlığın ardından 1.5 ay geçen Danimarkalı oyuncu, gelecek hafta Milano'da ayrıntılı bir teste tabi tutulacak. Eğer test sonuçları pozitif olsa bile, kalbine pil yerleştirilen yıldız ismin 6 aydan önce sahalara dönemeyeceği kaydedildi.