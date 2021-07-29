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Son dakika spor haberi: Christian Eriksen kariyerine devam edebilecek mi?

Son dakika spor haberleri... EURO 2020'de Finlandiya ile oynadıkları ilk grup maçında kalp krizi geçiren Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen'in detaylı bir testten geçirileceği ve kariyerine devam edip etmeyeceğinin belli olacağı bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 15:07
Son dakika spor haberi: Christian Eriksen kariyerine devam edebilecek mi?

EURO 2020'de oynanan Finlandiya-Danimarka maçında kalp krizi geçirerek bir anda yere yığılan ve yapılan acil müdahalenin ardından hayata dönen Christian Eriksen'in durumu netleşiyor. Kariyerine devam edip etmeyeceği henüz belli olmayan yıldız futbolcunun, detaylı birtakım sağlık testine gireceği ifade edildi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre yaşadığı rahatsızlığın ardından 1.5 ay geçen Danimarkalı oyuncu, gelecek hafta Milano'da ayrıntılı bir teste tabi tutulacak. Eğer test sonuçları pozitif olsa bile, kalbine pil yerleştirilen yıldız ismin 6 aydan önce sahalara dönemeyeceği kaydedildi.

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