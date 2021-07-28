Merih Almanya yolcusu

Juventus'taforma giyen milli futbolcu Merih Demiral hakkındaki transfer iddiaları gittikçe ciddiyet kazanıyor. İtalyan ekibinde şans bulmakta zolandığı için ayrılmak isteyen 23 yaşındaki savunmacı ile Almanya takımlarından Borussia Dortmund ilgilenmeye başlamıştı. İddia Alman basınında da güçlenmeye başladı. Haberlerde Dortmund'un Merih için birkaç gün içinde resmi teklif yapacağı belirtilirken önerilecek rakamın 35 değil, 40 milyon euro civarında olacağı belirtildi. Merih'in Juve'den ayrılmak istemesi nedeniyle transferinde bir engel bulunmadığının altı çizildi; "Bundesliga, Merih için uygun bir yer. Formunu yükseltebilir" yorumu yapıldı.