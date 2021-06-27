Son dakika spor haberleri | Fransa Bisiklet Turu'nda o pankart zincirleme kazaya neden oldu!

Brest ile Landerneau bölgeleri arasında düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun ilk etabını yol kenarından takip eden bir seyirci, açtığı pankartı canlı yayın aracına göstermek istedi. Bu sırada oradan geçen pelotonda(bisikletçilerin toplu şekilde seyrettiği ana grup) bulunan Alman bisikletçi Tony Martin, seyircinin tuttuğu pankarta çarptı ve yere düştü.



ZİNCİRLEME KAZAYA DÖNÜŞTÜ

Bisiklet yarışlarında sıklıkla görülen, önde bir bisikletçinin düşmesinin ardından arkadan gelen bisikletçilerin de kazaya karışması durumu, burada da yaşandı. Tony Martin düşmesiyle arkasından gelen onlarca sporcu kazaya karıştı ve kendini yerde buldu. Yolun kenarındaki çim alana kadar düşen bisikletçilerden yaralananlar oldu.

30'DAN FAZLA BİSİKLET KAZAYA KARIŞTI

Fransa Bisiklet Turu'nun henüz ilk etabında yaşanan bu dev kazaya 30'dan fazla bisikletçinin karıştığı, bazı sporcuların yaralandığı ve bisikletlerin de hasar aldığı görüldü.

YARALANAN JASHA SUTTERLİN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Kazada yaralanan ve ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan DSM sporcusu Jasha Sütterlin'in tura devam edemeyecek şekilde yaralandığı ve Fransa Bisiklet Turu'ndan çekildiği açıklandı.

Hastanede detaylı kontrolleri yapılan Sütterlin'in vücudunda kırık olmadığı duyuruldu.

PANKARTTA YAZAN YAZI

Dünyanın en prestijli bisiklet turunun ilk etabında elindeki pankartla televizyona çıkma isteği taşıyan kadının pankartında "Allez Opi-Omi" mesajı yazıyordu. Mesajın anlamı ise "Haydi dede, büyükanne".

FRANSA BİSİKLET TURU, DAVRANIŞI KINADI

Kaza sonrası Fransa Bisiklet Turu'nun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Yarışçıların güvenliğine özen gösterin! Televizyona çıkmak ya da fotoğraf çektirmek için her şeyi riske atmayın" ifadeleri yer aldı.

YARIŞI İZLEYEN ANNE, ÇOCUĞUNUN HAYATINI SON ANDA KURTARDI

Kazanın olduğu sırada yolun kenarında belirli bir mesafeden çocuğuyla birlikte yarışı takip eden bir kadın, zincirleme kaza sonucunda bisikletlerin oldukları bölgeye kadar savrulmasında yaptığı hareketle gündem oldu. Elinde telefonuyla yarışı çeken kadın, kaza sonrası yarışçıların ve bisikletlerin önündeki çocuğuna doğru geldiğini fark edip çocuğunu tek eliyle tehlikeden kurtardı. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

"BUNU YAPMAK ÇOK TEHLİKELİ"

2012 yılında Fransa Açık'ı kazanan Belçikalı bisikletçi Bradley Wiggins, yayıncı kuruluş Eurosport'a yaptığı açıklamada; "Seyircinin yaptığı davranışı onaylamak mümkün değil. Bu tür davranışlar nasıl engellenir bilmiyorum ama çok tehlikeli ve turun prestiji açısından da kötü." diyerek pankartı tutan seyirciye tepki gösterdi.

İLK ETABI JULIAN ALAPHILIPPE KAZANDI

Hürriyet'te yer alan habere göre bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Brest şehri ile Landerneau yerel idaresi arasındaki 197,8 kilometrelik ilk etabında Julian Alaphilippe, 4 saat 39 dakika 5 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı ve sarı mayoyu ele geçirdi.

Tepelik ilk etabı BikeExchange ekibinden Avustralyalı Michael Matthews ikinci, Jumbo-Visma takımının Sloven bisikletçisi Primoz Roglic üçüncü sırada bitirdi.