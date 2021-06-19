Haberler İtalya Serie A Son dakika transfer haberi: Alman kulüpleri Cengiz Ünder'in peşinde! İtalyanlar duyurdu

Son dakika transfer haberi: Alman kulüpleri 'in peşinde! İtalyanlar duyurdu

Son dakika transfer haberleri... Bonservisi 'da bulunan milli futbolcu 'in, yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. İtalyan basını, milli yıldızı isteyen 3 Alman takımını duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 14:42 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 14:43
Son dakika transfer haberi: Alman kulüpleri Cengiz Ünder'in peşinde! İtalyanlar duyurdu

Geride bıraktığımız sezonu City'de kiralık olarak geçiren , bu yaz takımından ayrılacak. İtalyan basınından 'un haberine göre , kadrosunda düşünmediği milli futbolcuyu 15 milyon euro'dan aşağı bir bedelle göndermek istemiyor.

Bununla birlikte Cengiz Ünder için Alman kulüpleri , ve 'un devrede olduğu ifade edildi. 23 yaşındaki genç futbolcu, Leicester'da çıktığı 19 karşılaşmada 2 gol atarken 3 de asist yaptı.

Kariyerine altyapısında başlayan Cengiz Ünder, sırasıyla , , Roma ve Leicester'da forma giymişti. Genç yıldızın Roma ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.

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