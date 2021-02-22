Atalanta-Napoli maçında korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi

İtalya Serie A'da Napoli, konuk olduğu Atalanta deplasmanından 4-2 mağlup ayrıldı.
İtalya Serie A'da Napoli, konuk olduğu Atalanta deplasmanından 4-2 mağlup ayrıldı.
Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada ev sahibi ekipten Zapata, Gosens, Muriel ve Romero ağları sarsarken, konuk takımın golleri ise Zielinski ve Gosens'ten (kk) geldi.
Mücadelede, Napoli'nin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Makedon futbolcu Eljif Elmas da 52 dakika forma giydi.
Öte yandan karşılaşmanın son anlarında yüreklerin ağza geldiği bir an yaşandı.
Napoli'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Romero ile girdiği ikili mücadele sonrası başını zemine çarptı ve baygınlık geçirdi.
Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan yıldız futbolcu derhal hastaneye kaldırıldı.
22 yaşındaki genç oyuncunun durumunun iyi olduğu bildirildi.
Osimhen, 2020 yılında Fransız ekibi Lille'den 70 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.