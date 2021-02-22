Haberler İtalya Serie A Atalanta-Napoli maçında korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi

- maçında korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi

Son dakika spor haberleri... 'da , deplasmanda karşı karşıya geldiği 'ya 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmada, konuk ekipte 'nin eski yıldızı da forma giyerken, müsabakanın son anlarında yüreklerin ağza geldiği bir an yaşandı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:55
Atalanta-Napoli maçında korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi

'da , konuk olduğu deplasmanından 4-2 mağlup ayrıldı.

Atalanta-Napoli maçında korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi

Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada ev sahibi ekipten Zapata, Gosens, Muriel ve Romero ağları sarsarken, konuk takımın golleri ise Zielinski ve Gosens'ten (kk) geldi.

Atalanta-Napoli maçında korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi

Mücadelede, 'nin 'den kadrosuna kattığı Makedon futbolcu da 52 dakika forma giydi.

Atalanta-Napoli maçında korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi

Öte yandan karşılaşmanın son anlarında yüreklerin ağza geldiği bir an yaşandı.

Atalanta-Napoli maçında korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi

'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Romero ile girdiği ikili mücadele sonrası başını zemine çarptı ve baygınlık geçirdi.

Atalanta-Napoli maçında korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi

Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan yıldız futbolcu derhal hastaneye kaldırıldı.

Atalanta-Napoli maçında korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi

22 yaşındaki genç oyuncunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Atalanta-Napoli maçında korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi

Osimhen, 2020 yılında Fransız ekibi Lille'den 70 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 'ye transfer olmuştu.

SON DAKİKA