Haberler İtalya Serie A Lazio Sassuolo 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

19. hafta maçında sahasında 'yu konuk etti. Ev sahibi ekip 1-0 geri düştüğü mücadeleyi Milinkovic-Savic ve Immobile'nin attığı gollerle 2-1 kazandı. Sassuolo'nun tek golü Caputo'dan geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 22:14
Lazio Sassuolo 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Lazio'nun golleri 25. dakikada Milinkovic-Savic ve 71. dakikada Immobile'den geldi. Sassuolo'nun tek golü ise 6. dakikada Caputo'dan geldi.

Lazio'da 86. dakikada 'nin yerine oyuna dahil oldu.

Lazio, bu sonuçla birlikte puanını 31 yaptı ve 7. sırada yer aldı. Sassuolo ise 30 puanla 8. sırada kaldı. Lazio, İtalya Serie A'nın 20. haftasında 'ya konuk olacak. Lazio aynı zamanda 17 Ocak'ta Atalanta ile maçında karşılaşacak.


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