Haberler İtalya Serie A Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'ye 2 maç ceza!

Inter Teknik Direktörü 'ye 2 maç ceza!

() takımlarından Inter'in teknik direktörü , maçında hakeme yönelik sözlerinden dolayı 2 maç ceza aldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 19:33
Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'ye 2 maç ceza!

'nden yapılan açıklamaya göre, ve Inter'in karşı karşıya geldiği 19. hafta müsabakasında, hakem 'ya yönelik "saygısız, tehditkar ve saldırgan" ifadeler sarf etmesinden ötürü Inter Teknik Direktörü Conte'ye 2 maç men ve 20 bin avro para cezası verildi.

Inter Takım Menajeri 'ye de 1 maç men ve 5 bin avro para cezası uygulandı.

Inter Teknik Direktörü Conte, Udinese maçının 90+1.dakikasında hakeme yönelik sert tepkisi nedeniyle, doğrudan kırmızı kart görmüştü.

Karşılaşma 0-0 sona ermişti.



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