Haberler İtalya Serie A Roma'dan büyük skandal! Hükmen yenik sayılacak

'dan büyük skandal! Hükmen yenik sayılacak

'nda ile karşılaşan , sahadan 4-2 mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti. Ancak başkent ekibi kazansaydı bile kupaya veda edecekti. devi karşılaşmanın uzatmaya gitmesiyle 6. oyuncu değişikliğini yaptı. 'nın izin verdiği bu kuralın Kupası'nda uygulanmıyor oluşu sebebiyle bir kural hatasına imza atıldı. Bu nedenle karşılaşmanın Spezia lehine 3-0 tescil edilmesi bekleniyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:03
Roma'dan büyük skandal! Hükmen yenik sayılacak
<p>'nda ile 'yı karşı karşıya getiren maçta ilginç bir skandala imza atıldı.

Kupası'nda 5 oyuncu değişikliği hakkı geçerli olmasına rağmen Roma, uzatmalarda fazladan 1 oyuncu değişikliği gerçekleştirdi. Durumun maç sonunda fark edilmesinin ardından İtalya'da konunun yankıları büyük oldu ve Roma kulübünün büyük bir hata yaptığının altı çizildi.

Karşılaşmayı 4-2 kaybeden Roma, eğer maçı kazansaydı da hükmen 3-0 yenilgi alacak ve turnuvadan elenecekti. Fazladan oyuncu değişikliği durumu nedeniyle skorun 3-0 Spezia lehine tescil edilmesi bekleniyor.

Karşılaşmanın 95. dakikasında kaleci 'in kırmızı kart görmesinin ardından yedek kaleci oyuna girerken Pedro'nun yerine de değişikliği yapılmıştı.

Bir büyük skandala imza atan Roma kulübü, geçen yıl da 23 yaşındaki 'yı 22 yaş statüsünde göstererek 0-0 berabere kaldığı maçından 3-0 hükmen yenilgi almıştı.

*, 5 oyuncu değişikliğine onay verirken aldığı kararda, eğer normal sürelerde 5'ten az oyuncu değişikliği yapıldıysa +1 oyuncu değişikliği hakkını ülke Federasyonlarına tanıyor ancak İtalya Kupası'nda bu kuralın geçerli olmadığı yönetmelik tarafından daha önce tescil edilmişti. ()

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