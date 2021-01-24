Haberler İtalya Serie A Juventus 2-0 Bologna | MAÇ SONUCU

2-0 | MAÇ SONUCU

İtalya 'nın 19. haftasında üst sıralara tırmanmak isteyen son şampiyon , sahasında 'yı konuk etti. Karşılaşma ev sahibinin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. , Inter ve 'ın puan kaybettiği hafada hata yapmamış oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 17:12
Juventus 2-0 Bologna | MAÇ SONUCU

'nin () 19. haftasında , konuk ettiği 'yı 2-0 mağlup etti.

'daki 'nda oynanan müsabakada zirveye yaklaşmaya çalışan Juventus ile ligde orta sıralarda yer alan Bologna karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, 15. dakikada ile 1-0 öne geçti. İki takım da karşılıklı fırsatlar yakalasa da ilk yarı, Juventus'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya konuk ekip, skor eşitlemek için yüklense de Juventus, 71. dakikada 'li ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın son anlarında Juventus, Bologna kalesinde net pozisyonlar yakalasa da sonuçlandıramadı ve müsabaka ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu , 90+2. dakikada McKennie'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle Juventus, puanını 36'ya yükseltti ve maç fazlasıyla puan tablosunda 4. basamağa yerleşti. 43 puanlı lider 'ın bu haftaya 'ya kaybetmesiyle Juventus ile lider arasındaki puan farkı da 7'ye indi.

Ligde bu sezon 9. yenilgisini Juventus karşısında alan Bologna ise 20 puanla 13. sırada yer aldı.

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