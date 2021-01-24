İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu'na övgü!

İtalya Serie A takımlarından Milan, dün sahasında ağırladığı Atalanta'ya 3-0 mağlup oldu. Milano temsilcisi, bu sonuçla tam 38 maç sonra bir karşılaşmada gol atamadan tamamladı.

Mücadele sonrası değerlendirmelerde bulunan La Gazzetta dello Sport gazetesi, corona virüsü nedeniyle maçta forma giyemeyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunu ön plana çıkardı. Yıldız futbolcunun, Milan için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunun yokluğunda anlaşıldığını ifade eden gazete, İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in hücumda yalnız kaldığının altını çizdi.

"TARAFTARI ENDİŞELENDİRİYOR"

Bu arada sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun, kulüple anlaşma noktasına gelmesine rağmen henüz imzayı atmamasının taraftarları endişelendirdiği kaydedildi. Milli yıldızın adı, Manchester United'la da anılıyor.



