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İtalyan basınından 'na övgü!

'ın 'ya 3-0 yenildiği maç sonrası İtalyan basını, milli futbolcu 'nun yokluğuna vurgu yaparak yıldız ismin takım için ne kadar önemli olduğunu yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 14:42
İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu'na övgü!

takımlarından , dün sahasında ağırladığı 'ya 3-0 mağlup oldu. Milano temsilcisi, bu sonuçla tam 38 maç sonra bir karşılaşmada gol atamadan tamamladı.

Mücadele sonrası değerlendirmelerde bulunan gazetesi, corona virüsü nedeniyle maçta forma giyemeyen milli futbolcu 'nun yokluğunu ön plana çıkardı. Yıldız futbolcunun, Milan için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunun yokluğunda anlaşıldığını ifade eden gazete, İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in hücumda yalnız kaldığının altını çizdi.

"TARAFTARI ENDİŞELENDİRİYOR"

Bu arada sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun, kulüple anlaşma noktasına gelmesine rağmen henüz imzayı atmamasının taraftarları endişelendirdiği kaydedildi. Milli yıldızın adı, 'la da anılıyor.


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