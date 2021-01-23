Haberler İtalya Serie A Udinese Inter 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 19. maç haftasında sahasında Inter'i ağırladı. Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Inter, lider 'ın yenildiği haftada eline geçen fırsatı iyi değerlendiremedi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 23:22
Udinese Inter 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nde heyecan devam ediyor. 'nın 19. hafta maçında ile Inter kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Inter, 41 puana ulaştı ve 2. sırada yer aldı. Udinese ise puanını 18 yaptı ve 14. sırada yer aldı.

Inter, ezeli rakibi 'ın 'ya yenilmesiyle birlikte zirvede puanları eşitleme fırsatını tepti. Milan 43 puanla zirvede yer alırken, Inter 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Udinese'de Arslan maça ilk 11'de başladı. Tolgay, 33. dakikada yerini 'a bıraktı.

Udinese, Serie A'nın 20. haftasında deplasmanına gidecek. Inter ise aynı haftada ile karşılaşacak. Inter aynı zamanda 26 Ocak günü 'nda yarı final için ezeli rakibi Milan'la karşılaşacak.

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