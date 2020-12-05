Zlatan Ibrahimovic'ten flaş sözleşme itirafı!

Sezon başında Milan ile yeni sözleşme imzalayan 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, bu kararının altında yatan nedenleri anlattı.

Sky Italia'ya konuşan Ibrahimovic, sözleşmesi sona erdikten sonra Pioli'ye "Yeni sözleşme imzalamak istemiyorum. Ailem benim için çok önemli. Onlara vakit ayırmak istiyorum" dediğini ve deneyimli teknik adamdan "Tamam, kararına saygı duyuyorum" cevabını aldığını söyledi.

Ertesi gün bu kararından vazgeçtiğini söyleyen tecrübeli yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"BEN BU MEYDAN OKUMAYI ÇOK SEVİYORUM"

"Oynamak için nedenlerim var. İnsanlar benimle ilgili olumsuz konuşmalar yaptığında bu bana oynamam için enerji ve motivasyon veriyor. Bu bir meydan okuma. Ben bu meydan okumayı çok seviyorum!"

Milan'da çok mutlu olduğunu söyleyen Ibrahimovic, "Milan'ı zirveye taşımak, başka kulüplerde maçlar kazanmaktan çok daha iyi." şeklinde konuştu.

39 yaşındaki Ibrahimovic bu sezon İtalyan deviyle çıktığı 10 karşılaşmada 11 gol attı, 2 asist yaptı.