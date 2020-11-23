Haberler İtalya Serie A Edin Dzeko corona virüsü testinin sonucunu açıkladı!

testinin sonucunu açıkladı!

(Serie A) takımlarından 'da forma giyen , son uygulanan testinin negatif çıktığını açıkladı. Dzeko'nun 6 Kasım'da corona virüsüne yakalandığı duyurulmuştu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:36 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 16:49
Edin Dzeko corona virüsü testinin sonucunu açıkladı!

(Serie A) takımlarından 'nın Bosna Hersekli golcüsü , yeni tip (Kovid-19) hastalığını atlattığını duyurdu.

Dzeko, Twitter hesabından yaptığı İtalyanca paylaşımda, "Nihayet negatif. Takım arkadaşlarımla birlikte antrenman yapmak ve böyle iyi oynamaya devam etmelerine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Haydi Roma." ifadelerini kullandı.

Dzeko'nun 6 Kasım'da corona virüsüne yakalandığı açıklanmıştı.

34 yaşındaki golcü oyuncunun iyileşme süresi normalde uygulanan 14 günlük karantina döneminden biraz daha uzun sürdü.

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