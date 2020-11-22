Hellas Verona Sassuolo: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın flaş ekibi Sassuolo, 8. haftada konuk olduğu Hellas Verona'yı 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

42'de Jeremie Boga ve 75'te Domenico Berardi'nin golleriyle zafere uzanan Sassuolo puanını 18'e çıkarıp maç fazlasıyla Milan'ın önünde liderliğe yükseldi.

KAAN AYHAN VE MERT MÜLDÜR İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ

Sassuolo'da forma giyen milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür maça yedek kulübesinde başladı. Kaan Ayhan 64'te Jeremy Toljan'ın yerine, Mert Müldür ise 73'te Giacomo Raspadori'nin yerine oyuna dahil oldu.

Verona'da ise Mert Çetin maçı yedek kulübesinde tamamladı.