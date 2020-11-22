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Sassuolo: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A'nın 8. haftasında kadrolarında milli futbolcularımızı bulunduran iel Sassuolo karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Sassuolo 2-0 kazanarak puanını 18'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sassuolo'da maça kulübede başlayan 64'te, ise 73'te oyuna dahil oldu. Verona'da ise maçı kulübede tamamladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 20:08
Hellas Verona Sassuolo: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A'nın flaş ekibi Sassuolo, 8. haftada konuk olduğu 'yı 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

42'de Jeremie Boga ve 75'te Domenico Berardi'nin golleriyle zafere uzanan Sassuolo puanını 18'e çıkarıp maç fazlasıyla Milan'ın önünde liderliğe yükseldi.

KAAN AYHAN VE MERT MÜLDÜR İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ
Sassuolo'da forma giyen milli futbolcular ve maça yedek kulübesinde başladı. Kaan Ayhan 64'te Jeremy Toljan'ın yerine, Mert Müldür ise 73'te Giacomo Raspadori'nin yerine oyuna dahil oldu.

Verona'da ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.

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