Haberler İtalya Serie A Zlatan Ibrahimovic takım arkadaşlarına PS5 hediye etti!

Zlatan Ibrahimovic takım arkadaşlarına PS5 hediye etti!

İtalyan ekibi 'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, takım arkadaşlarına jest yaptı. Golcü futbolcu takımdaki herkese 5 hediye etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 11:39
Zlatan Ibrahimovic takım arkadaşlarına PS5 hediye etti!

İtalya Serie A ekiplerinden 'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, takım arkadaşları için kesenin ağzını açtı. İsveçli tecrübeli yıldız, bütün takım arkadaşlarına 5 hediye etti.

Takımdan Rafael Leao, Samu Castillejo ve Matteo Musacchio gibi isimler de Ibrahimovic'in kendilerine yaptığı jesti sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak yıldız isme teşekkür ettiler.

39 yaşında olmasına rağmen halen Avrupa'nın en formda golcüleri arasında yer alan Zlatan Ibrahimovic, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 9 maçta 9 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.



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