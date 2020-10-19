Haberler İtalya Serie A Milan'dan Hakan Çalhanoğlu için flaş sözleşme açıklaması!

Milan'dan için flaş sözleşme açıklaması!

Milan'ın teknik direktörü , son dönemlerde performansı artan milli futbolcu ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, kulüp yönetiminin Hakan Çalhanoğlu da dahil 3 ismin sözleşmesini uzatmak için çalıştığını dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 11:14
Milan'dan Hakan Çalhanoğlu için flaş sözleşme açıklaması!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da teknik direktör , kulübün yıldız isimleri Zlatan Ibrahimovic, ve Donnarumma ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınından Radio Rai'ye konuşan deneyimli antrenör, bu üç ismin takım için oldukça önemli olduğunu belirterek, "Maldini, Gazidis ve Massara'nın bu konuyla ilgilendiğini düşünüyorum. Donnarumma, Çalhanoğlu ve Zlatan bizim için çok önemli oyuncular. Kulüp de bunu biliyor ve anlaşma zemini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Serie A'da sezona fırtına gibi başlayan milli yıldız, Avrupa Ligi Elemeleri de dahil çıktığı toplam 7 karşılaşmada ağları 4 kez sarsarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.


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