Milan'dan Hakan Çalhanoğlu için flaş sözleşme açıklaması!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da teknik direktör Stefano Pioli, kulübün yıldız isimleri Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ve Donnarumma ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınından Radio Rai'ye konuşan deneyimli antrenör, bu üç ismin takım için oldukça önemli olduğunu belirterek, "Maldini, Gazidis ve Massara'nın bu konuyla ilgilendiğini düşünüyorum. Donnarumma, Çalhanoğlu ve Zlatan bizim için çok önemli oyuncular. Kulüp de bunu biliyor ve anlaşma zemini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Serie A'da sezona fırtına gibi başlayan milli yıldız, Avrupa Ligi Elemeleri de dahil çıktığı toplam 7 karşılaşmada ağları 4 kez sarsarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.



