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01 Eylül 2020, Salı
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ile 5 yıl daha

Immobile ile 5 yıl daha

Serie A takımı , golcüsü 'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

Serie A takımı , golcüsü 'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı. Immobile, 2016'da geldiği Lazio'da geçen sezon attığı 36 golle, 3. kez gol kralı olmuştu.
  1. 1.9.2020
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