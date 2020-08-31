Atalanta'da corona virüsü şoku! 3 futbolcuda...
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü etkisini futbol dünyasında da yakından hissettiriyor. Birçok ekipte pozitif vakalara rastlanırken, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da 3 isimde corona virüsü tespit edildi. İşte detaylar...
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, üç oyuncusunda yeni tip corona virüsüne (Covid-19) rastlandığını bildirdi.
Kulübün açıklamasında, bugün yeni sezon hazırlıkları için takım tesislerinde bir araya gelen oyunculara daha önce Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.
Test sonuçları pozitif çıkan ancak herhangi bir belirti göstermeyen üç oyuncunun isimleri açıklanmazken, oyuncuların izolasyon altına alındığı ifade edildi.
Atalanta, geçen sezon ligde 98 gol atarak en golcü takım olurken, 2019-2020 sezonunu 78 puanla 3. sırada tamamlamıştı.
- 31.08.2020
- Zahavi bombası patlıyor! Fenerbahçe'nin transferi duyurmak istediği tarih...
- Fenerbahçe o transferden vazgeçti! Yıldız golcü...
- Trabzonspor Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak
- Arda Turan ve Radamel Falcao'dan paylaşım! 8 yıl önce bugün...
- Manchester'dan ayrılan Dion McGhee Beşiktaş'ı takibe aldı! Taraftarlar...
- İşte Galatasaray-Ümraniyespor maçından kareler
- Fenerbahçe'de Muriqi krizi ve şok talep!
- Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Giuliano savaşı kızıştı! "Onlara gideceğine bize gelsin"
- Kruse şimdi yandı! Fenerbahçe'den 160 milyonluk tarihi dava
- Galatasaray'da plan belli oldu! Transferle ayrılık listesi ve UEFA...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Atalanta'da corona virüsü şoku! 3 futbolcuda... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.