Atalanta'da corona virüsü şoku! 3 futbolcuda... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Serie A'da corona virüsü şoku! Tam 3 isimde...

'da corona virüsü şoku! 3 futbolcuda...

Atalanta'da corona virüsü şoku! 3 futbolcuda...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü etkisini futbol dünyasında da yakından hissettiriyor. Birçok ekipte pozitif vakalara rastlanırken, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden 'da 3 isimde corona virüsü tespit edildi. İşte detaylar...

(Serie A) takımlarından , üç oyuncusunda yeni tip corona virüsüne (Covid-19) rastlandığını bildirdi.

Kulübün açıklamasında, bugün yeni sezon hazırlıkları için takım tesislerinde bir araya gelen oyunculara daha önce Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Test sonuçları pozitif çıkan ancak herhangi bir belirti göstermeyen üç oyuncunun isimleri açıklanmazken, oyuncuların izolasyon altına alındığı ifade edildi.

Atalanta, geçen sezon ligde 98 gol atarak en golcü takım olurken, 2019-2020 sezonunu 78 puanla 3. sırada tamamlamıştı.

  1. 31.08.2020
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