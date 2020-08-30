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30 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Barcelona Messi corona virüsü testine katılmadı!

corona virüsü testine katılmadı

Lionel Messi corona virüsü testine katılmadı

ekiplerinden 'da forma giyen ipleri kopardı. Dünya yıldızı, Katalan ekibinin düzenli olarak yaptığı corona virüsü testine katılmadı.

ile birlikte dünyanın 1 numarası gösterilen 'dan ayrılmak istediğini iletmişti. , ve 'nin transfer etmek istediği yıldız futbolcu bu kararın ardından Barcelona tarafından düzenli aralıklarla tekrarlanan corona virüsü testine katılmadı.

LA LIGA'DAN UYARI GELDİ

İspanya'da 1. ve 2. futbol ligi kulüplerinin bağlı olduğu LaLiga kurumu, Lionel Messi'nin sözleşmesini tek taraflı feshedip Barcelona'dan ayrılması durumunda serbest kalma bedelini ödemek zorunda olduğunu açıkladı.

Arjantinli futbolcunun Barcelona ile yürürlükte olan bir sözleşme olduğunu vurgulayan LaLiga, "Messi, mevcut kurallar dahilinde sözleşmesini tek taraflı feshetmesi durumunda serbest kalma bedelini (700 milyon avro) ödemekle yükümlüdür." ifadesini kullandı.

  1. 30.08.2020
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