Lionel Messi'den Barcelona'ya flaş yanıt! - Son dakika Barcelona haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Lionel Messi'den Barcelona'ya flaş yanıt!

Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Her geçen gün Barcelona'dan uzaklaşan dünya yıldızından kulübe flaş bir yanıt geldi. İşte tüm detaylar... | Son dakika futbol haberleri

29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:44 Güncelleme: 29.08.2020 20:49
Lionel Messi'den Barcelona'ya flaş yanıt!

Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor...

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Lionel Messi'den Barcelona'ya flaş yanıt!

Yıldız oyuncu Katalan ekibine yeni sezon hazırlıkları öncesinde yapılacak corona virüsü testlerine girmeyeceğini bildirdi.

Lionel Messi'den Barcelona'ya flaş yanıt!

Radyo Catalunya'nın haberine göre; yeni sezon için çalışmalara yarın başlayacak Barcelona'da Lionel Messi takıma katılmayacak.

Lionel Messi'den Barcelona'ya flaş yanıt!

Arjantinli futbolcu, antrenmanlar öncesinde yapılacak PCR testine girmeyeceğini yetkililere bildirdi.

Lionel Messi'den Barcelona'ya flaş yanıt!

33 yaşındaki futbolcu salı günü kulüpten ayrılmak istediğini kulübe gönderdiği mesajla açıklamıştı.

Lionel Messi'den Barcelona'ya flaş yanıt!

Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi'nin hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Lionel Messi'den Barcelona'ya flaş yanıt!
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