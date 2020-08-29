Lionel Messi'den Barcelona'ya flaş yanıt!

Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Her geçen gün Barcelona'dan uzaklaşan dünya yıldızından kulübe flaş bir yanıt geldi. İşte tüm detaylar... | Son dakika futbol haberleri
29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:44
Güncelleme: 29.08.2020 20:49
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Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor...
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Yıldız oyuncu Katalan ekibine yeni sezon hazırlıkları öncesinde yapılacak corona virüsü testlerine girmeyeceğini bildirdi.
Radyo Catalunya'nın haberine göre; yeni sezon için çalışmalara yarın başlayacak Barcelona'da Lionel Messi takıma katılmayacak.
Arjantinli futbolcu, antrenmanlar öncesinde yapılacak PCR testine girmeyeceğini yetkililere bildirdi.
33 yaşındaki futbolcu salı günü kulüpten ayrılmak istediğini kulübe gönderdiği mesajla açıklamıştı.
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi'nin hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.