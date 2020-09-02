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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Hellas Verona Koray Günter'in bonservisini aldı

haberi: 'in bonservisini aldı

Transfer haberi: Hellas Verona Koray Günter'in bonservisini aldı

İtalya Serie A ekibi , Genoa kulübünden kiraladığı 'in sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullandı. Kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

'dan yapılan yazılı açıklamada, Günter'in Genoa kulübünden bonservisiyle beraber alındığı ve 26 yaşındaki stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Günter, geçen sezonu da Hellas Verona'da geçirmiş ve 32 maçta forma şansı bulmuştu.

Sarı-lacivertli kulüp, bu döneminin başında da Roma'da forma giyen defans oyuncusu 'i kiralamıştı.

  1. 02.09.2020
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