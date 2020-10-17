Haberler İtalya Serie A Crotone 1-1 Juventus | MAÇ SONUCU

1-1 | MAÇ SONUCU

A'da son şampiyon , corona virüsü testi pozitif çıkan süper yıldızı 'dan yoksun çıktığı maçta 'yle 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar söylece, ligdeki 3. maçında ikinci kez puan kaybetti. Juve'de milli futbolcu Merih Demiral ise 90 dakika sahada kaldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 17:13 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:45
Crotone 1-1 Juventus | MAÇ SONUCU

A'nın 4. haftasında son şampiyon , ligin yeni ekibi 'ye konuk oldu. Siyah-beyazlılar, corona virüsü testi pozitif çıkan süper yıldızı 'dan yoksun çıktığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibinin golünü 12. dakikada penaltıdan Simmy atarken, konuk takımın beraberlik sayısı 21. dakikada Alvaro Morata'dan geldi.

Juventus'ta maça 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı.

Juve'de yeni transfer Federico Chiesa 60. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Juventus, ligde çıktığı 3. maçında 2. beraberliğini alırken, haftayı 5 puanla kapattı. ise 4 hafta sonunda ilk puanını aldı.

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