Crotone 1-1 Juventus | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 4. haftasında son şampiyon Juventus, ligin yeni ekibi Crotone'ye konuk oldu. Siyah-beyazlılar, corona virüsü testi pozitif çıkan süper yıldızı Cristiano Ronaldo'dan yoksun çıktığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Ev sahibinin golünü 12. dakikada penaltıdan Simmy atarken, konuk takımın beraberlik sayısı 21. dakikada Alvaro Morata'dan geldi.
Juventus'ta maça 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı.
Juve'de yeni transfer Federico Chiesa 60. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Juventus, ligde çıktığı 3. maçında 2. beraberliğini alırken, haftayı 5 puanla kapattı. Crotone ise 4 hafta sonunda ilk puanını aldı.