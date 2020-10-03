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Son dakika | Milan'ın transferdeki hedefi !

döneminin gözde isimlerinden milli futbolcu 'a bu kez de Serie A devi Milan talip oldu. İtalyan basınında yer alan habere göre defans hattını güçlendirmek isteyen Milano ekibi, 'ın sağ beki ile 04 forması giyen Ozan Kabak'ı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakika transfer haberleri

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 13:32
Son dakika | Milan'ın transferdeki hedefi Ozan Kabak!

Avrupa Ligi play-off turunda Rio Ave'yi penaltılarla devirip gruplara kalan Milan, döneminin bitmesine sayılı günler kala defans hattı için harekete geçerken, ilk hedefinin milli futbolcu olduğu iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre teknik direktör Stefano Pioli'ye son gün hediyesi vermek isteyen Milano ekibinin, 04 forması giyen Ozan Kabak ile 'ın sağ beki için temaslarını sıklaştırdığı belirtildi.

"EN UYGUN ADAY OZAN KABAK"

Dalot'nun transferinin gün içinde açıklanabileceği ifade edilirken, Ozan Kabak için de görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi. Haberde ayrıca, 20 yaşındaki ay-yıldızlı futbolcunun bonservis ve maaş açısından Milan için en uygun aday olduğu belirtildi.

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