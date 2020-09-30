Haberler İtalya Serie A Lazio - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında sahasında 'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseveler tarafından merak ediliyor. Peki, Lazio - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 13:04 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 13:05
Lazio - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lazio - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LAZIO - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lazio - Atalanta maçı 30 Eylül Çarşamba günü saat 21:45'te beIN Connect'ten canlı izlenebilecek.

LAZIO - ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lazio: Strakosha, Patric, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas, Luis Alberto, Marusic, Immobile, Correa

Atalanta: Sportiello, Toloi, Palomino, Sutalo, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Pasalic, Gomez, Zapata

BİZE ULAŞIN