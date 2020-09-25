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Serie B takımı AC ile anlaştı!

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını 'ta kiralık olarak geçiren Ganalı futbolcu , sürpriz bir kararla İtalya Serie B ekibi AC 'nın teklifini kabul etti. (fotomac.com.tr  / Dış Haberler) | Son dakika haberleri

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 14:10
Kevin Prince Boateng Serie B takımı AC Monza ile anlaştı!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında forması giyen 'in yeni adresi belli oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Ganalı futbolcu, Serie B takımlarından AC 'nın teklifini kabul etti.

'nın kadroda düşünmediği deneyimli oyuncuyu, Avrupa'dan birçok takım transfer listesine dahil etmişti. AC Monza takımının 'ye ait olduğu ifade edildi.

Kariyerinde Tottenham, , ve gibi önemli kulüplerde top koşturan 33 yaşındaki Ganalı oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 3 gole imzasını atmıştı. Deneyimli isim, 'te forma giyen Jerome Boateng'in de kardeşi...

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