Kevin Prince Boateng Serie B takımı AC Monza ile anlaştı!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş forması giyen Kevin Prince Boateng'in yeni adresi belli oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Ganalı futbolcu, Serie B takımlarından AC Monza'nın transfer teklifini kabul etti.

Fiorentina'nın kadroda düşünmediği deneyimli oyuncuyu, Avrupa'dan birçok takım transfer listesine dahil etmişti. AC Monza takımının Silvio Berlusconi'ye ait olduğu ifade edildi.

Kariyerinde Tottenham, Schalke, Barcelona ve Borussia Dortmund gibi önemli kulüplerde top koşturan 33 yaşındaki Ganalı oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 3 gole imzasını atmıştı. Deneyimli isim, Bayern Münih'te forma giyen Jerome Boateng'in de kardeşi...