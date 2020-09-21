Milan 2-0 Bologna | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'daki şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen Milan, 2020-2021 sezonuna galibiyetle başladı.
Milano ekibi, 1. haftada konuk ettiği Bologna'yı 2-0'lık skorla mağlup edip 3 puanı cebine koydu.
Kırmızı-siyahlılara zaferi getiren golleri 35 ve 51. dakikalarda İsveçli süperstar Zlatan Ibrahimovic kaydetti.
Konuk ekip Bologna'da Mitchell Dijks 88'de çift sarıdan kırmızı kart gördü.
Milan'da maça 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 71 dakika sahada kalırken, daha sorna yerini Brahim Diaz'a bıraktı.