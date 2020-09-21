Haberler İtalya Serie A Milan 2-0 Bologna | MAÇ SONUCU

2-0 | MAÇ SONUCU

A'nın açılış haftasında 'yı konuk eden rakibini süperstarı Zlatan Ibrahimovic'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Milano ekibinde maça 11'de başlayan milli futbolcu 71 dakika sahada kaldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 13:52 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 00:52
Milan 2-0 Bologna | MAÇ SONUCU

A'daki şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen , 2020-2021 sezonuna galibiyetle başladı.

Milano ekibi, 1. haftada konuk ettiği 'yı 2-0'lık skorla mağlup edip 3 puanı cebine koydu.

Kırmızı-siyahlılara zaferi getiren golleri 35 ve 51. dakikalarda İsveçli süperstar Zlatan Ibrahimovic kaydetti.

Konuk ekip Bologna'da Mitchell Dijks 88'de çift sarıdan kırmızı kart gördü.

'da maça 11'de başlayan milli futbolcu , 71 dakika sahada kalırken, daha sorna yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

BİZE ULAŞIN