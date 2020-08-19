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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Transfer yakın! Cengiz Ünder + 15 milyon Euro...

yakın! + 15 milyon Euro...

Transfer yakın! Cengiz Ünder + 15 milyon Euro...

Roma forması giyen milli futbolcu oluyor. Bir diğer İtalyan devi , Cengiz Ünder artı 15 milyon Euro karşılığında Milik'i Roma'ya göndermeyi kabul etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu , adım adım 'ye oluyor. Bu sezon başkent ekibinde fazla forma şansı bulamayan yıldız ismle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Roma, 15 milyon Euro artı Cengiz Ünder karşılığında Napoli'den Arkadiusz Milik'i kadrosuna katacak. 23 yaşındaki milli futbolcu, geride bıraktığımız sezon Serie A'da forma giydiği 18 maçta 3 gol kaydetti. Genç yıldızın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri ise 24 milyon Euro...

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  1. 19.08.2020
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