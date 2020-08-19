Transfer yakın! Cengiz Ünder + 15 milyon Euro...
Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder transfer oluyor. Bir diğer İtalyan devi Napoli, Cengiz Ünder artı 15 milyon Euro karşılığında Milik'i Roma'ya göndermeyi kabul etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, adım adım Napoli'ye transfer oluyor. Bu sezon başkent ekibinde fazla forma şansı bulamayan yıldız ismle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Roma, 15 milyon Euro artı Cengiz Ünder karşılığında Napoli'den Arkadiusz Milik'i kadrosuna katacak. 23 yaşındaki milli futbolcu, geride bıraktığımız sezon Serie A'da forma giydiği 18 maçta 3 gol kaydetti. Genç yıldızın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri ise 24 milyon Euro...
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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