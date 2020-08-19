Davide Santon Beşiktaş'ın teklifine olumsuz yanıt verdi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın sağ bek transferi için gündeminde olan Davide Santon'dan kötü haber geldi.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun iddiasına göre 29 yaşındaki İtalyan futbolcu, siyah-beyazlı takımın transfer teklifine olumsuz yanıt verdi. Oyuncunun daha fazla süre alabileceği başka bir İtalyan takımına gitmek istediği öne sürüldü.

Roma forması giyen tecrübeli futbolcu, 2018 yılında Inter'den 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Santon, İtalya dışında yalnızca İngiliz ekibi Newcastle United'da forma giydi.



