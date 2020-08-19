Davide Santon Beşiktaş'ın teklifine olumsuz yanıt verdi
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, gündemine aldığı sağ bek oyuncusu Davide Santon'dan olumsuz yanıt aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın sağ bek transferi için gündeminde olan Davide Santon'dan kötü haber geldi.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun iddiasına göre 29 yaşındaki İtalyan futbolcu, siyah-beyazlı takımın transfer teklifine olumsuz yanıt verdi. Oyuncunun daha fazla süre alabileceği başka bir İtalyan takımına gitmek istediği öne sürüldü.
Roma forması giyen tecrübeli futbolcu, 2018 yılında Inter'den 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Santon, İtalya dışında yalnızca İngiliz ekibi Newcastle United'da forma giydi.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Davide Santon Beşiktaş'ın teklifine olumsuz yanıt verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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