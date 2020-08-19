Davide Santon Beşiktaş'ın teklifine olumsuz yanıt verdi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Davide Santon 'ın teklifine olumsuz yanıt verdi

Davide Santon Beşiktaş'ın teklifine olumsuz yanıt verdi

çalışmalarına devam eden , gündemine aldığı sağ bek oyuncusu Davide Santon'dan olumsuz yanıt aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'ın sağ bek transferi için gündeminde olan Davide Santon'dan kötü haber geldi.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun iddiasına göre 29 yaşındaki İtalyan futbolcu, siyah-beyazlı takımın teklifine olumsuz yanıt verdi. Oyuncunun daha fazla süre alabileceği başka bir İtalyan takımına gitmek istediği öne sürüldü.

Roma forması giyen tecrübeli futbolcu, 2018 yılında Inter'den 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Santon, dışında yalnızca İngiliz ekibi 'da forma giydi.


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  1. 19.08.2020
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