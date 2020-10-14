Haberler İtalya Serie A Son dakika: Juventus maçına çıkamayan Napoli'ye büyük şok! Cezası açıklandı

Son dakika: maçına çıkamayan 'ye büyük şok! Cezası açıklandı

Serie A'da takımda 3 ismin corona virüsü testi pozitif çıkmasının ardından deplasmanına gidemeyen 'nin cezası belli oldu. Federasyon, mavi-beyazlıları Juventus maçı için hükmen mağlup saydı ve 1 puan silme cezası verdi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 18:41 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 19:11
Son dakika: Juventus maçına çıkamayan Napoli'ye büyük şok! Cezası açıklandı

Serie A'nın 3. haftasında oynanması planlanan - maçına corona virüsü engeli geldi.

Piotr Zielinski ve Eljif Elmas ile birlikte teknik heyetten 1 isimde Covid-19 tespit edilmesinin ardından Napoli, Juventus deplasmanına gidememişti.

Karşılaşmanın başlama saatinde sahada hazır bulunan Juventus ve hakem üçlüsü, kurallar gereği ilk yarının son anına kadar hazır bekledi. İlk yarının bitiş düdüğünün ardından karşılaşmanın hakemi maçı tatil etti.

CEZASI AÇIKLANDI!
İtalyan Futbol Federasyonu, Juventus deplasmanında sahadaki yerini alamayan Napoli'yi 3-0 hükmen mağlup saydı ve 1 puan silme cezası verdi.

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