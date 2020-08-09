Merih Demiral: Gelecek sezon daha güçlü olacağız - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Merih Demiral'dan taraftara mesaj! "Daha güçlü..."

: Gelecek sezon daha güçlü olacağız

Merih Demiral: Gelecek sezon daha güçlü olacağız

İtalyan devi 'ta forma giyen milli futbolcu , hesabından Juventuslu taraftarlara mesaj yolladı. Başaralı savunma oyuncusu yaptığı paylaşımda, " da olsa bizi destekleyen herkese çok teşekkürler. Gelecek sezon hep birlikte çok daha güçlü olacağız. #forzajuve" ifadesini kullandı.

İtalya Serie A devi 'ta forma giyen milli futbolcu , çok zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirtip, gelecek sezon için Juventuslu taraftarlara mesaj yolladı.

Başarılı savunma oyuncusu, hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sakatlık yaşadığım ve pandemi sebebiyle futboldan uzak kaldığımız çok zorlu bir sezonu geride bıraktık. da olsa bizi destekleyen herkese çok teşekkürler. Gelecek sezon hep birlikte çok daha güçlü olacağız. #forzajuve"

  1. 09.08.2020
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