Merih Demiral: Gelecek sezon daha güçlü olacağız
İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Instagram hesabından Juventuslu taraftarlara mesaj yolladı. Başaralı savunma oyuncusu yaptığı paylaşımda, "Uzaktan da olsa bizi destekleyen herkese çok teşekkürler. Gelecek sezon hep birlikte çok daha güçlü olacağız. #forzajuve" ifadesini kullandı.
İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, çok zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirtip, gelecek sezon için Juventuslu taraftarlara mesaj yolladı.
Başarılı savunma oyuncusu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sakatlık yaşadığım ve pandemi sebebiyle futboldan uzak kaldığımız çok zorlu bir sezonu geride bıraktık. Uzaktan da olsa bizi destekleyen herkese çok teşekkürler. Gelecek sezon hep birlikte çok daha güçlü olacağız. #forzajuve"
- 09.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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