"Hakan Çalhanoğlu yakalanamaz"

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 5-1 kazandıkları Bologna maçındaki performansıyla İtalyan spor basınından yüksek puan aldı. Corriere dello Sport, 61 dakika oynayıp, 2. golü kaydeden başarılı oyuncuya 8 tam puan verdi. Gazete, milli futbolcumuzun maç performansını, "Yakalanamaz. Skoru 2-0'a getiren golü attı. Bennacer'in 3-1 yapan golünü attırdı. Milan'ın en güzel ve zekice hazırlanmış tüm ataklarında o var" ifadeleriyle değerlendirdi. La Gazzetta dello Sport ve Tuttosport da Hakan Çalhanoğlu'na 7,5 ile en yüksek notu verirken, 26 yaşındaki maestronun iyi bir form yakaladığını vurguladı.