"Hakan Çalhanoğlu yakalanamaz"
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen A Milli Takım'ımızın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu performansıyla İtalyan basınında göz dolduruyor. Çalhanoğlu, son haftadaki oyunuyla dikkat çekerken İtalyan gazetelerinde manşetleri süsledi.
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 5-1 kazandıkları Bologna maçındaki performansıyla İtalyan spor basınından yüksek puan aldı. Corriere dello Sport, 61 dakika oynayıp, 2. golü kaydeden başarılı oyuncuya 8 tam puan verdi. Gazete, milli futbolcumuzun maç performansını, "Yakalanamaz. Skoru 2-0'a getiren golü attı. Bennacer'in 3-1 yapan golünü attırdı. Milan'ın en güzel ve zekice hazırlanmış tüm ataklarında o var" ifadeleriyle değerlendirdi. La Gazzetta dello Sport ve Tuttosport da Hakan Çalhanoğlu'na 7,5 ile en yüksek notu verirken, 26 yaşındaki maestronun iyi bir form yakaladığını vurguladı.
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