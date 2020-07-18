Hellas Verona 1-1 Atalanta | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Zapata'nın golü Atalanta'ya yetmedi!

1-1 | MAÇ SONUCU

Hellas Verona 1-1 Atalanta | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 34. haftasında , evinde 'yı ağırladı. Atalanta, şampiyonluk yolunda mutlak 3 puan için çıktığı maçta Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Sezonun en flaş takımlarından biri olan , deplasmanda 'ya konuk oldu. Hellas Verona, güçlü Atalanta'ya direnç göstererek 1 puanı aldı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Atalanta, 50. dakikada Zapata ile öne geçti. Atalanta'nın gol sevinci çok uzun sürmedi ve M. Pessina 59. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Maç bu skorla tamamlanırken Atalanta şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 20:24
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