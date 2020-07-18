Hellas Verona 1-1 Atalanta | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Hellas Verona, evinde Atalanta'yı ağırladı. Atalanta, şampiyonluk yolunda mutlak 3 puan için çıktığı maçta Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Sezonun en flaş takımlarından biri olan Atalanta, deplasmanda Hellas Verona'ya konuk oldu. Hellas Verona, güçlü Atalanta'ya direnç göstererek 1 puanı aldı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Atalanta, 50. dakikada Zapata ile öne geçti. Atalanta'nın gol sevinci çok uzun sürmedi ve M. Pessina 59. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Maç bu skorla tamamlanırken Atalanta şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 20:24
- BŞB Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: Bu şampiyonluk bu şehre yakışır!
- Son dakika: Fenerbahçe Menemensporlu Murat Elkatmış için teklif yaptı
- Macaristan'da pole pozisyonu Hamilton'ın
- Sinan Ören 300 metrede Ramil Guliyev'in rekorunu tarihe gömdü
- Trabzonspor açıkladı! Corona virüsü test sonucu...
- Vedat Muriqi derbide affetmiyor! Burak Yılmaz...
- Galatasaray ve Göztepe masaya oturuyor! Maç sonrası transfer görüşmesi...
- Beşiktaş savunmayı yeniden inşa ediyor! 2 ayrılık 2 transfer
- Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar karşı karşıya! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
- Galatasaray taraftarından Arda Turan resti! "O gelmezse..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hellas Verona 1-1 Atalanta | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.