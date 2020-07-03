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03 Temmuz 2020, Cuma
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İşte Cengiz’in yeni durağı

İşte Cengiz’in yeni durağı

'daki gururumuz , 3 yıllık Roma macerasını noktalamaya hazırlanıyor. Milli futbolcunun uzun süredir görüşme halinde olduğu 'ye imza atması bekleniyor.

'daki gururumuz , 3 yıllık Roma macerasını noktalamaya hazırlanıyor. Milli futbolcunun uzun süredir görüşme halinde olduğu 'ye imza atması bekleniyor. İtalyan basını, dün Roma ile Napoli arasında yapılan görüşmelerde 30 milyon euro'ya anlaşma sağlandığını yazarken, 22 yaşındaki futbolcunun da senelik 3 milyon euro kazanacağı ifade edildi. Bu sezon Roma formasıyla 21 resmi maçta forma giyen Cengiz, 3 gollük bir performans sergiledi.
  1. 3.7.2020
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