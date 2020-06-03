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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Eskisinden çok daha iyi!

Eskisinden çok daha iyi!

Karantinadan sonra takım halinde çalışmalara başlayan 'ta, 'nun performansı şaşırttı.

Karantinadan sonra takım halinde çalışmalara başlayan 'ta, 'nun performansı şaşırttı. Fiziksel testlere giren Torino ekibinde, 35 yaşındaki süper star, mart ayına göre daha iyi durumda çıktı. CR7, bu sezon 22 karşılaşmada 21 gol attı.

  1. 3.6.2020
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