Eskisinden çok daha iyi!
Karantinadan sonra takım halinde çalışmalara başlayan Juventus'ta, Cristiano Ronaldo'nun performansı şaşırttı.
Karantinadan sonra takım halinde çalışmalara başlayan Juventus'ta, Cristiano Ronaldo'nun performansı şaşırttı. Fiziksel testlere giren Torino ekibinde, 35 yaşındaki süper star, mart ayına göre daha iyi durumda çıktı. CR7, bu sezon 22 karşılaşmada 21 gol attı.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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