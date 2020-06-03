Eskisinden çok daha iyi!

Karantinadan sonra takım halinde çalışmalara başlayan Juventus'ta, Cristiano Ronaldo'nun performansı şaşırttı. Fiziksel testlere giren Torino ekibinde, 35 yaşındaki süper star, mart ayına göre daha iyi durumda çıktı. CR7, bu sezon 22 karşılaşmada 21 gol attı.