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02 Haziran 2020, Salı
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Gattuso'nun ! Kardeşi hayatını kaybetti

Gattuso'nun acı günü! Kardeşi hayatını kaybetti

İtalya Serie A takımlarından 'nin teknik direktörlüğünü yapan 'nun kız kardeşi 37 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastalıkla mücadele eden Francesca verdiği savaşı kaybetti.

İtalyan futbol efsanei 'nun ... 4 aydan beri hastalığı nedeniyle yoğum bakımda bulunan Francesca Gattuso bugün yaşamını yitirdi.

Gattuso, kız kardeşinin hasta olduğunu Şubat ayında oynanan Sampdoria maçından önce öğrenmişti. O dönemde acil ameliyata alınması gerektiği ifade edilen 37 yaşındaki Francesca bugün yaşam savaşını kaybetti.

Gattuso kardeşinin ölüm haberini ise antrenman sahasında öğrendi.

  1. 02.06.2020
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