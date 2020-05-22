İtalya'da oynayan ilk Kırgız futbolcu Emir Khan Kydyrshaev olacak

15 yaşındaki Kırgızistanlı futbolcu Emir Khan Kydyrshaev ülkesinin tarihine geçmeye hazırlanıyor. Kydyrshaev, İtalyan ekibi Perugia forması giyecek.

15 yaşındaki oyuncu, Perugia'nın U16 takımının formasını terletecek. Kydyrshaev'in transferini, babası Kamchybek Tashiev açıkladı. Transferin gerçekleşmesiyle birlikte Kırgızistan tarihinde ilk kez bir futbolcu İtalya'da forma giyecek. Kydyrshaev, 2 yıldır Paolo Rossi'nin sahibi olduğu ünlü futbol akademisinde oynuyordu.

