İtalya'da oynayan ilk Kırgız futbolcu Emir Khan Kydyrshaev olacak
İtalya'nın Perugia takımının U16 kategorisine transfer olan Emir Khan Kydyrshaev Çizme'de forma giyen ilk Kırgız futbolcu unvanına sahip olacak.
15 yaşındaki Kırgızistanlı futbolcu Emir Khan Kydyrshaev ülkesinin tarihine geçmeye hazırlanıyor. Kydyrshaev, İtalyan ekibi Perugia forması giyecek.
15 yaşındaki oyuncu, Perugia'nın U16 takımının formasını terletecek. Kydyrshaev'in transferini, babası Kamchybek Tashiev açıkladı. Transferin gerçekleşmesiyle birlikte Kırgızistan tarihinde ilk kez bir futbolcu İtalya'da forma giyecek. Kydyrshaev, 2 yıldır Paolo Rossi'nin sahibi olduğu ünlü futbol akademisinde oynuyordu.
- 22.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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