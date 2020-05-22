İtalya'da oynayan ilk Kırgız futbolcu Emir Khan Kydyrshaev olacak - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler İtalya Serie A Ülke tarihine geçti! İtalya'da forma giyecek ilk...

'da oynayan ilk Kırgız futbolcu olacak

İtalya'da oynayan ilk Kırgız futbolcu Emir Khan Kydyrshaev olacak

'nın Perugia takımının U16 kategorisine olan Çizme'de forma giyen ilk Kırgız futbolcu unvanına sahip olacak.

15 yaşındaki Kırgızistanlı futbolcu ülkesinin tarihine geçmeye hazırlanıyor. Kydyrshaev, İtalyan ekibi Perugia forması giyecek.

15 yaşındaki oyuncu, Perugia'nın U16 takımının formasını terletecek. Kydyrshaev'in transferini, babası Kamchybek Tashiev açıkladı. Transferin gerçekleşmesiyle birlikte tarihinde ilk kez bir futbolcu 'da forma giyecek. Kydyrshaev, 2 yıldır Paolo Rossi'nin sahibi olduğu ünlü futbol akademisinde oynuyordu.

  1. 22.05.2020
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