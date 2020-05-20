Merih: Ronaldo’yu hiç istemezdim

Juventuslu milli oyuncu Merih Demiral, "Hangi futbolcuyla rakip olmak istemezdin" sorusuna "Cristiano Ronaldo" cevabını verdi. 22 yaşındaki yıldız, "Burada takım olmak çok önemli. Çünkü takım arkadaşlarımın bir amaç uğruna mücadele ettiğini görünce motivasyonum 2 kat artıyor" diye konuştu.