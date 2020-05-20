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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Merih: Ronaldo’yu hiç istemezdim

Merih: Ronaldo’yu hiç istemezdim

Juventuslu milli oyuncu , "Hangi futbolcuyla rakip olmak istemezdin" sorusuna "" cevabını verdi. 22 yaşındaki yıldız, "Burada takım olmak çok önemli. Çünkü takım arkadaşlarımın bir amaç uğruna mücadele ettiğini görünce motivasyonum 2 kat artıyor" diye konuştu.

Juventuslu milli oyuncu , "Hangi futbolcuyla rakip olmak istemezdin" sorusuna "" cevabını verdi. 22 yaşındaki yıldız, "Burada takım olmak çok önemli. Çünkü takım arkadaşlarımın bir amaç uğruna mücadele ettiğini görünce motivasyonum 2 kat artıyor" diye konuştu.

  1. 20.5.2020
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