Merih: Ronaldo’yu hiç istemezdim
Juventuslu milli oyuncu Merih Demiral, "Hangi futbolcuyla rakip olmak istemezdin" sorusuna "Cristiano Ronaldo" cevabını verdi. 22 yaşındaki yıldız, "Burada takım olmak çok önemli. Çünkü takım arkadaşlarımın bir amaç uğruna mücadele ettiğini görünce motivasyonum 2 kat artıyor" diye konuştu.
Juventuslu milli oyuncu Merih Demiral, "Hangi futbolcuyla rakip olmak istemezdin" sorusuna "Cristiano Ronaldo" cevabını verdi. 22 yaşındaki yıldız, "Burada takım olmak çok önemli. Çünkü takım arkadaşlarımın bir amaç uğruna mücadele ettiğini görünce motivasyonum 2 kat artıyor" diye konuştu.
- 20.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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