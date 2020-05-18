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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A İtalya'dan flaş karar! Ligler...

Son dakika: 'dan flaş karar! Ligler...

Son dakika: İtalya'dan flaş karar! Ligler...

Son dakika haberleri... Federasyonu, en az 14 Haziran'a dek ülkedeki tüm sportif faaliyetlerin durdurulduğunu ve liglerin bu tarihe dek oynanmayacağını açıkladı.

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  1. 18.05.2020
  2. Güncelleme: 18.05.2020 21:29
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