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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Parma'da 2 futbolcu karantinaya alındı

Serie A ekiplerinden 'da, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin ilki pozitif, ikincisi negatif çıkan 2 . , iki futbolcunun da sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden 'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin ilki pozitif ikincisi negatif çıkan 2 .

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu, teknik ekip ve çalışan yaklaşık 60 kişiye covid-19 testleri yapıldığı belirtildi.

İsimleri açıklanmayan 2 futbolcunun, ilk testlerinin pozitif ikincilerinin ise negatif çıktığı ve bu futbolcuların karantinaya alındığını kaydedildi.

Futbolcuların semptom göstermediği ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılırken, teste giren diğer isimlerinin sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi.

Serie A takımları, corona virüsü salgını dolayısıyla durdurulan ligin 13 Haziran'da yeniden başlaması konusunda uzlaşmıştı.


  1. 16.05.2020
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